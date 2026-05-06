Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 6 травня та розпочнеться о 22:00.
Баварія Мюнхен — Парі Сен-Жермен, Getty Images
06 травня 2026, 07:45
У Мюнхені нас чекає друга частина протистояння, яке вже увійшло в історію. Після неймовірних 5:4 у Парижі інтрига досягла максимуму — це стане не просто півфіналом, а справжнім футбольним трилером, за кожною атакою якого із особливим подихом спостерігатимуть мільйони нейтральний фанатів по всьому світу.
БАВАРІЯ — ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН
СЕРЕДА, 6 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖУАН ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 4:5
Баварія повертається на Альянц Арену з мінімальним відставанням, але з величезним бажанням перевернути все на свою користь. Команда Венсана Компані переживає нестабільний відрізок — нічия 3:3 з Гайденгаймом продовжила серію без перемог, що є нетиповим для мюнхенців цього сезону. Водночас атакувальна міць нікуди не зникла: у трьох останніх матчах за участю Баварії було забито 22 м’ячі — цифри, які самі по собі говорять про стиль гри команди.
Попри поразку в першій грі, Баварія показала характер, відігравшись із 2:5 до 4:5 всього за кілька хвилин. Гаррі Кейн продовжує переписувати рекорди, а Майкл Олісе та Луїс Діас стали справжніми каталізаторами атак. Однак статистика не на боці німців: у дев’яти з десяти випадків, коли вони програвали перший матч півфіналу єврокубків, далі не проходили.
Парі Сен-Жермен прибуває до Мюнхена у статусі чинного переможця турніру та з мінімальною, але важливою перевагою. Команда Луїса Енріке продемонструвала в Парижі свій головний козир — неймовірну атакувальну варіативність. Дембеле, Дуe та Кварацхелія буквально розривали оборону суперника, взявши участь у більшості голів.
Французький клуб впевнено почувається на виїзді — шість перемог поспіль у всіх турнірах, причому в п’яти останніх матчах команда не пропускала. Втім, втрата Ашрафа Хакімі може стати критичною як в обороні, так і в атаці. Додатковою інтригою є бомбардирські перегони — Кварацхелія має шанс встановити клубний рекорд результативності в одному сезоні ЛЧ.
Очікується ще одна відкрита та видовищна гра. Обидві команди не зраджують своїй філософії — агресивний пресинг, швидкі переходи та індивідуальна майстерність. Враховуючи, що Баварія забиває вдома регулярно, а ПСЖ небезпечний у контратаках, цей матч має всі шанси стати ще одним футбольним шедевром.
На сайті 👑 betking на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.68, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
Тут все виглядає просто, але все ж не виключаємо більш прагматичного сценарію у порівнянні з минулим тижнем. На те, що мюнхенці заб'ють від 2 до 5 голів, пропонується кеф 1.36. Більш ризикована ставка — "Обидві команди заб'ють в обох таймах — Так" за 4.25.
💬 СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Венсан Компані, головний тренер Баварії:
"Чекати на матч-відповідь немає жодних сил. Більшого й бажати не можна. Ми граємо проти найкращої команди Європи, адже вони чинні чемпіони. Результат досі лишається відкритим. Але нам потрібно, щоб стадіон зіграв на нас — це легендарне місце, де цей клуб досягнув стільки великих вершин. Кращого годі й сподіватися. Ми візьмемо те, що маємо, і працюватимемо над тим, що можемо покращити"
Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ:
"Коли ти граєш проти команди з таким індивідуальним і колективним талантом — це неймовірно складно. Ми пропустили чотири голи [у першому матчі], є над чим працювати... Я запитав свій штаб, скільки голів нам, на нашу думку, доведеться забити, і ми зійшлися на трьох. Це стадіон, який дарує нам стільки щасливих спогадів; ми виграли там свій перший Кубок чемпіонів. Баварія гратиме зі своїми вболівальниками — ми ж продемонструємо таку саму ментальність. Ми вийдемо перемагати".
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БАВАРІЯ : Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Луїс Діас — Кейн
Не зіграють: Гнабрі, Геррейру
ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН : Сапогов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш — Вітінья — Жоау Невеш, Фабіан Руїс — Дуe, Дембеле, Кварацхелія
Не зіграють: Шевальє, Хакімі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 4:2
