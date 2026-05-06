СЕРЕДА, 6 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖУАН ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 4:5

Баварія повертається на Альянц Арену з мінімальним відставанням, але з величезним бажанням перевернути все на свою користь. Команда Венсана Компані переживає нестабільний відрізок — нічия 3:3 з Гайденгаймом продовжила серію без перемог, що є нетиповим для мюнхенців цього сезону. Водночас атакувальна міць нікуди не зникла: у трьох останніх матчах за участю Баварії було забито 22 м’ячі — цифри, які самі по собі говорять про стиль гри команди.

Попри поразку в першій грі, Баварія показала характер, відігравшись із 2:5 до 4:5 всього за кілька хвилин. Гаррі Кейн продовжує переписувати рекорди, а Майкл Олісе та Луїс Діас стали справжніми каталізаторами атак. Однак статистика не на боці німців: у дев’яти з десяти випадків, коли вони програвали перший матч півфіналу єврокубків, далі не проходили.

Парі Сен-Жермен прибуває до Мюнхена у статусі чинного переможця турніру та з мінімальною, але важливою перевагою. Команда Луїса Енріке продемонструвала в Парижі свій головний козир — неймовірну атакувальну варіативність. Дембеле, Дуe та Кварацхелія буквально розривали оборону суперника, взявши участь у більшості голів.

Французький клуб впевнено почувається на виїзді — шість перемог поспіль у всіх турнірах, причому в п’яти останніх матчах команда не пропускала. Втім, втрата Ашрафа Хакімі може стати критичною як в обороні, так і в атаці. Додатковою інтригою є бомбардирські перегони — Кварацхелія має шанс встановити клубний рекорд результативності в одному сезоні ЛЧ.

Очікується ще одна відкрита та видовищна гра. Обидві команди не зраджують своїй філософії — агресивний пресинг, швидкі переходи та індивідуальна майстерність. Враховуючи, що Баварія забиває вдома регулярно, а ПСЖ небезпечний у контратаках, цей матч має всі шанси стати ще одним футбольним шедевром.