Німеччина

Німецький клуб задоволений формою та досвідом голкіпера.

Шальке 04 продовжить співпрацю з німецьким голкіпером Лорісом Каріусом.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг з Sky Sport DE, сторони досягли остаточної угоди, і новий контракт буде підписано в наступну середу, 11 червня. Угода розрахована до літа 2027 року.

Керівництво Шальке високо оцінило виступи Каріуса та його професіоналізм. У клубі вважають, що його досвід стане важливим чинником у майбутньому сезоні.

Нагадаємо, Каріус приєднався до Шальке взимку 2025 року, провівши з того моменту 4 матчі у Другій Бундеслізі — пропустив 5 голів та один матч відстояв "на нуль".