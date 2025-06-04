Німецький клуб задоволений формою та досвідом голкіпера.
Лоріс Каріус, Getty Images
04 червня 2025, 19:33
Шальке 04 продовжить співпрацю з німецьким голкіпером Лорісом Каріусом.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг з Sky Sport DE, сторони досягли остаточної угоди, і новий контракт буде підписано в наступну середу, 11 червня. Угода розрахована до літа 2027 року.
Керівництво Шальке високо оцінило виступи Каріуса та його професіоналізм. У клубі вважають, що його досвід стане важливим чинником у майбутньому сезоні.
Нагадаємо, Каріус приєднався до Шальке взимку 2025 року, провівши з того моменту 4 матчі у Другій Бундеслізі — пропустив 5 голів та один матч відстояв "на нуль".