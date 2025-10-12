Німеччина

Захисник Баварії прокоментував відновлення від травми.

Канадський фланговий захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс продовжує процес відновлення від чергової травми хрестоподібної зв’язки й незабаром має долучитись до матчів команди Венсана Компані.

Перед своїм черговим поверненням до гри 24-річний виконавець прокоментував останній тривалий період поза грою.

"Я вже добре бігаю та вправно тренуюсь. Зараз мені просто потрібно наростити трохи більше м’язової маси на правій нозі. Коли лікарі після травми сказали мені, скільки часу це може потребувати, я подумав: "Ого, це буде тривала подорож". Але зараз все виглядає добре.

Немає сенсу дозволяти собі падати духом, скаржитись чи жаліти себе. Такі травми — це частина спорту. Єдине, що я можу зараз зробити, це боротись за повернення на полі. Не якомога швидше, але якомога більш безпечно для себе. Щоб, сподіваюсь, це не повторилось у майбутньому.

З Іто та Мусіалою ми зараз перебуваємо в лазареті клубу. Ми бачимось щодня і намагаємось підтримувати один одного вмотивованими. Це допомагає, коли поруч є хороші люди.

Відновлення — це процес складніший психологічно, аніж фізично. М’язи відновляться самі по собі з часом. Але не знати, як довго ти будеш відсутній і чи зможеш ти робити певні речі на полі знову — це важко дається.

Під час реабілітації ви знову і знову працюєте над різними вправами, що створює навантаження на ваш розум і ставить перед вашим тілом виклик. Іноді ваше тіло каже: "Я більше не хочу цього робити".

У цей момент ви повинні бути психологічно сильними. Це єдиний спосіб досягти успіху. Якщо ви не зробите цього самі, ніхто інший не зробить.

Майбутнє для мене виглядає добре, а найскладніша частина реабілітації вже позаду. Я схвильований і з нетерпінням чекаю повернення до команди та гри в спорт, який я люблю.

Я з нетерпінням чекаю, коли буду на полі з моїми товаришами по команді, щоб допомогти їм вигравати ігри та боротись за наші спільні цілі", — заявив канадський виконавець.

Девіс у минулому сезоні провів 31 матч, забив три голи та віддав п’ять асистів.