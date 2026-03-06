Німеччина

Нападник Барселони пишається своїм досягненням у Бундеслізі на тлі результативності англійського форварда Баварії.

Форвард "синьо-гранатових" Роберт Левандовські поділився думками щодо успіхів Гаррі Кейна в чемпіонаті Німеччини. Англієць уже забив 30 голів у поточному розіграші Бундесліги. Рекорд результативності за один сезон досі належить поляку, який відзначився за мюнхенців 41 раз.

В інтерв'ю Sky Sport 37-річний футболіст зазначив:

"Кейн забиває дуже багато, грає справді чудово і чудово справляється зі своєю роботою. Нещодавно я усвідомив, що встановив цей рекорд, зігравши всього 29 матчів. Можу уявити, скільки я міг би забити того разу, якби провів усі 34 гри. Гарри дає мені привід ще більше пишатися цим досягненням".

Роберт Левандовські перейшов із Баварії до Барселони у 2022 році. Свій історичний рекорд він встановив у сезоні-2020/21.

Ранііше Левандовські перервав мовчання щодо свого контракту з Барселоною та чуток про МЛС.