Німеччина

Саїд Ель Мала проводить проривний сезон у Бундеслізі, привертаючи увагу європейських грандів.

Головний тренер Кельна Лукас Кваснюк високо оцінив прогрес 19-річного вундеркінда Саїда Ель Мали на тлі постійних чуток про інтерес до нього з боку Манчестер Сіті та Брайтона

Після виходу козлів до Бундесліги юний атакуючий півзахисник став одним із найяскравіших відкриттів чемпіонату Німеччини. У поточному сезоні на рахунку німецько-ліванського таланту вже 11 результативних дій — 8 голів та 3 асисти.

За інформацією видання Bayern Insider, за його розвитком пильно Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Тоттенгем, а також мюнхенська Баварія. Крім того, раніше Брайтон вже перевіряв рішучість Кельна, зробивши вагому трансферну пропозицію.

Попри зростаючий вплив Ель Мали на гру команди та інтерес топ-клубів, наставник Кельна»наголошує на необхідності обережного підходу до розвитку юнака.

"Більшість своїх матчів Саїд починав із лави запасних, щоб плавно адаптуватися до вимог елітного дивізіону. Зрештою, все завжди зводиться до того, як ми можемо інтегрувати Саїда в загальну структуру, і водночас заохочувати та ставити перед ним нові виклики, тому що він — просто величезний талант. На тренуваннях я бачу, що хлопець має величезне бажання вдосконалюватися в багатьох аспектах. Було б фатально, якби він цього не хотів, адже у 19 років ти логічно ще не є ідеальним", - зазначив Кваснюк.

Спортивний директор клубу Томас Кесслер також спробував зменшити медійний тиск на висхідну зірку. Він повідомив, що влітку клуб провів переговори та продовжив контракт із Саїдом ще на один рік — до 2030-го. За словами Кесслера, це чіткий сигнал, що Кельн пов'язує своє майбутнє саме з цим гравцем.

Попереду на Ель Малу та Кельн чекає складний вікенд — матч проти дортмундської Боруссії. Наразі команда Кваснюка бореться за збереження прописки в еліті, посідаючи 13-те місце (24 очки) та маючи гандикап лише у чотири бали від зони вильоту.