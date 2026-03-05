Німеччина

Бельгієць вдячний футболу.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані виступив із промовою на Європейському форумі з питань працевлаштування, соціальних прав та боротьби з бідністю.

"Спорт допоміг мені вирішити багато проблем, з якими я зіткнувся пізніше в житті. Брюссель – одне з найбільш мультикультурних міст світу. Спорт – єдина річ, яка змусила мене зрозуміти, що тебе визначає не колір шкіри, а колір твоєї футболки. Ми були в командах з гравцями з усіх можливих соціальних та етнічних груп, і все ж у нас були спільна мета і цінності, які суспільство хотіло б бачити частіше.

Попри те, що ми живемо так близько один до одного, ми не знаємо одне одного. Завдяки спорту ти зустрічаєш людей з різних культур. Я відчув це дуже наочно. Для мене справжня основа суспільства полягає в тому, щоб дати різним, ізольованим спільнотам, які не мають можливостей, відчуття зв’язку. Я бачу надію у молоді, я бачу надію в талановитих та енергійних молодих людях. Вони повинні відчувати, що є інші люди, які беруть ініціативу у свої руки.

Моя мати двадцять років пропрацювала в "Actiris" – агентстві з працевлаштування в Брюсселі. Одного разу вона зібрала нас, своїх дітей, і пояснювала, що статистично, через наше ім’я чи колір шкіри, нам доведеться працювати вдвічі старанніше, щоб знайти роботу. Моя мати – біла блондинка з блакитними очима. Те, що вона сказала, було щирою турботою про своїх дітей. Ми перетворили цю важку, подвійну працю на нашу силу, на те, що могло зробити нас кращими.

У кожній молодій людині, хто долає труднощі, я впізнаю себе в мініатюрі. Тому я бачу чимало успіхів. Це нелегко, але справа не тільки в тому, щоб бути корисним, а й у тому, щоб здійснити свої мрії", – сказав Компані.