Німеччина

Англійський нападник Баварії демонструє феноменальну результативність у поточному сезоні.

Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн став лідером серед топ-5 європейських чемпіонатів за коефіцієнтом корисної дії. У нинішньому сезоні англієць уже встиг забити 45 м'ячів, встановивши новий особистий рекорд, а також віддав п'ять гольових передач на партнерів.

Наразі в активі Кейна 50 результативних дій, що є абсолютним рекордом у Європі на цей момент. Нагадаємо, нападник виступає за мюнхенців з 2023 року, перейшовши з лондонського Тоттенгема.

Завдяки надзвичайній формі свого лідера Баварія впевнено очолює турнірну таблицю німецької Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Баварія розпочала переговори з Кейном щодо нового контракту.