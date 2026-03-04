Німеччина

Після відмови ПСЖ нігерієць може перейти до німецького гранда.

Мюнхенський клуб розглядає 27-річного нападника Галатасарая Віктора Осімгена як потенційну заміну Харрі Кейну. За даними джерел, головний тренер Баварії Венсан Компані схвалив кандидатуру нігерійця для підсилення атаки.

Осімген також привертає увагу інших клубів топ-5 європейських ліг, а також команд із Саудівської Аравії. Сам гравець віддає перевагу продовженню кар’єри в Європі.

За інформацією ЗМІ, ПСЖ відмовився від трансферу Осімгена через високу ціну (понад 15 млн євро) та зарплатні очікування гравця (20 млн євро за сезон). Також перехід не схвалив головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.

Галатасарай викупив контракт Осімгена у Наполі влітку 2025 року. У сезоні 2025/26 форвард провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 6 результативних передач.

Галатасарай наразі лідирує у турецькій Суперлізі і наступного тижня зустрінеться з Бешикташем 7 березня.