Відбувся перенесений матч німецького чемпіонату.
Гамбург - Баєр Леверкузен, Getty Images
04 березня 2026, 23:31
У матчі 17 туру німецької Бундесліги, який було перенесено через погані погодні умови, леверкузенський Баєр у гостях мінімально обіграв Гамбург із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 73 хвилині результативним ударом відзначився Крістіан Кофане.
Завдяки цій перемозі Баєр набрав 43 очки після 24 турів і посідає шосте місце у Бундеслізі, а в активі Гамбурга 26 балів та 11 позиція.
Гамбург — Баєр Леверкузен 0:1
Гол: Кофане, 73.
Гамбург: Фернандеш — Омарі (Торунаріга, 66), Вушкович, Ельфадлі — Джатта (Мікельбренсіс, 29), Вієйра, Ремберг, Гочолеішвілі — Філіпп (Штанге, 66), Даунс (Домпе, 65), Кенігсдорффер (Самбі Локонга, 80).
Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Калбрет (Поку, 80), Гарсія, Паласіос, Грімальдо — Маза (Фернандес, 89), Тер'є (Тілльман, 71) — Кофане.
Попередження: Гарсія, Паласіос.