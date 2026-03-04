Німеччина

Відбувся перенесений матч німецького чемпіонату.

У матчі 17 туру німецької Бундесліги, який було перенесено через погані погодні умови, леверкузенський Баєр у гостях мінімально обіграв Гамбург із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 73 хвилині результативним ударом відзначився Крістіан Кофане.

Завдяки цій перемозі Баєр набрав 43 очки після 24 турів і посідає шосте місце у Бундеслізі, а в активі Гамбурга 26 балів та 11 позиція.

Гамбург — Баєр Леверкузен 0:1

Гол: Кофане, 73.

Гамбург: Фернандеш — Омарі (Торунаріга, 66), Вушкович, Ельфадлі — Джатта (Мікельбренсіс, 29), Вієйра, Ремберг, Гочолеішвілі — Філіпп (Штанге, 66), Даунс (Домпе, 65), Кенігсдорффер (Самбі Локонга, 80).

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Калбрет (Поку, 80), Гарсія, Паласіос, Грімальдо — Маза (Фернандес, 89), Тер'є (Тілльман, 71) — Кофане.

Попередження: Гарсія, Паласіос.