Німеччина

Англійський форвард пропустить наступний матч мюнхенців, що ускладнює його шлях до історичного досягнення у 41 гол за сезон Бундесліги.

Мюнхенська Баварія зазнала неприємної кадрової втрати. Як повідомляє сайт рекордмайстра, головний тренер команди Вінсан Компані не зможе розраховувати на свого зіркового нападника Гаррі Кейна у найближчому матчі через травму литкового мʼязу.

Ця подія стала значним ударом як для тактичних планів клубу, так і для особистих амбіцій самого футболіста. Після нещодавнього дублю у ворота дортмундської Боруссії на рахунку 32-річного англійця вже 30 голів у поточному сезоні Бундесліги. Від абсолютного рекорду Роберта Левандовського — 41 гол за один сезон (встановленого у кампанії 2020-2021) — Кейна відділяє 11 влучних ударів.

Пропуск навіть однієї гри робить завдання перевершити це досягнення набагато складнішим, адже матчів до кінця чемпіонату залишається все менше. Сам Гаррі завжди з великою повагою ставився до результату польського форварда, відзначаючи неймовірну ефективність Левандовські, який забив свій 41 гол всього за 29 матчів чемпіонату.

"Звісно, я маю це на меті. Мені просто потрібно продовжувати робити те, що я роблю. Попереду ще багато ігор, і я повинен намагатися бути стабільним протягом цього періоду", — ділився Кейн з журналістами незадовго до пошкодження.

Відсутність капітана збірної Англії створює серйозну проблему для тренерського штабу. З моменту свого переходу до Мюнхена у 2023 році, Кейн став ключовим елементом та повністю трансформував атаку команди. Клуб наголошує, що травма не серйозна, відновлення форварда не затягнеться більше ніж на одну гру.

Матч 25 туру чемпіонату Німеччини Баварія — Боруссія Менхенгладбах запланований на 6 березня. Стартовий свисток о 21:30