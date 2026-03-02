Мюнхенці прагнуть закріпити англійця як ключову фігуру довгострокового проєкту.
02 березня 2026, 15:14
Баварія зробила наступний крок у формуванні складу на майбутнє та розпочала перемовини з Гаррі Кейном про продовження співпраці. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Після узгодження нової угоди з Дайо Упамекано керівництво мюнхенського клубу зосередилося на пролонгації контракту зі своїм головним бомбардиром. У клубі розглядають Кейна як центральну фігуру спортивного проєкту та прагнуть забезпечити його довгострокове перебування в команді.
Сторони вже перебувають у контакті та обговорюють фінансові й персональні умови потенційної нової угоди. Чинний контракт англійського форварда діє до кінця червня 2027 року.
Кейн приєднався до Баварії влітку 2023 року після багаторічних виступів у Англії. У поточному сезоні нападник демонструє вражаючу результативність — 44 голи та 5 асистів у 36 матчах у всіх турнірах.