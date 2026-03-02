Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач поділився емоціями після поразки від Баварії (2:3) в рамках 24-го туру Бундесліги.

«Після матчу в Бергамо з Аталантою сьогодні був справді дуже якісний виступ. Команда проявила характер і повністю заслужила на компліменти.

Але з іншого боку – це Баварія. Якщо подивитися хоча б на перший гол: як Йозуа (Кімміх — прим.) знаходить Сержа (Гнабрі — прим.), а потім віддає передачу — це рівень світового класу. У результаті саме це стало різницею, яку сьогодні було видно.

Проте я хочу особливо похвалити свою команду. Я вже сказав це гравцям, тому що сьогодні вони билися щосили. Баварії довелося по-справжньому постаратися, щоб піти з поля переможцем. Я пишаюся грою Боруссії.

За невеликого везіння такий матч можна було б звести до нічиєї. Але зрештою саме майстерність – наприклад, як у Йозуа Кімміха – вирішила результат матчу», – сказав Ковач.

Ця поразка стала першою домашньою для Боруссії Д у поточному сезоні Бундесліги.