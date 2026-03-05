Німеччина

Захисник дортмундської Боруссії не поспішає з рішенням щодо майбутнього, попри бажання німецького клубу подовжити з ним контракт.

Перспектива виступів за мадридський Реал є вкрай привабливою для центрального захисника дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербека. За інформацією спортивного інсайдера Маттео Моретто, німецький футболіст чудово обізнаний про предметний інтерес з боку іспанського гранда.

Наразі Шлоттербек вирішив взяти паузу та не квапиться з остаточним рішенням щодо продовження своєї кар'єри. Футболіст ретельно зважує всі наявні варіанти, розуміючи масштаб можливості приєднатися до одного з найтитулованіших клубів світу.

Поточна трудова угода захисника з дортмундським клубом чинна до літа 2027 року. Керівництво Боруссії високо цінує гравця і зі свого боку зовсім не бажає втрачати лідера оборони. Дортмундці прагнуть утримати Шлоттербека і планують запропонувати йому нову, тривалішу угоду. Втім, наявність серйозного інтересу від Королівського клубу може суттєво ускладнити перемовини для німецької сторони.

У нинішній кампанії, Ніко відіграв за Дортмунд 27 матчів у всіх турнірах, забив 4 мʼячі та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює захисника в 55 млн євро.