Австрієць вимагає понад 15 млн євро на рік, клуб не готовий задовольнити фінансові апетити.

Мюнхенська Баварія тимчасово призупинила переговори щодо продовження контракту з Конрадом Лаймером. Сторони обмінялися баченням умов нової угоди, однак їхні очікування виявилися надто різними.

Чинний контракт 28-річного півзахисника розрахований до 30 червня 2027 року. Наразі австрієць отримує понад 10 мільйонів євро на сезон, але в новій угоді хоче бачити зарплату на рівні 15 мільйонів євро і більше. Керівництво Баварії не готове погодитися на такі фінансові умови, що й призвело до паузи в перемовинах.

Лаймер приєднався до мюнхенського клубу влітку 2023 року, перейшовши з Лейпцига як вільний агент. У поточному сезоні він провів 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та вісьмома результативними передачами.

