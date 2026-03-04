Німеччина

Гельзенкірхенці планують зберегти досвідченого боснійського бомбардира ще на один сезон.

Шальке, який веде боротьбу за повернення до Бундесліги, має намір запропонувати нову угоду нападнику Едіну Джеко.

Після свого повернення до Німеччини минулої зими 39-річний футболіст підписав короткостроковий контракт на шість місяців. За цей час боснієць продемонстрував вражаючу ефективність, відзначившись 4 голами та 3 результативними передачами у 6 матчах другої Бундесліги. Наразі "кобальтові" очолюють турнірну таблицю з відривом у один бал від найближчого переслідувача.

Керівництво клубу готове запропонувати форварду контракт ще на один рік, проте сам гравець наразі не визначився, чи продовжуватиме він професійну кар'єру.

Раніше Джеко виступав за Вольфсбург, Манчестер Сіті, Рому, Інтер та низку інших іменитих клубів. У складі збірної Боснії і Герцеговини на його рахунку 72 голи у 146 поєдинках.

Раніше Джеко став найстаршим автором голу в Другій Бундеслізі.