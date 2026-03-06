Німеччина

Попри чудовий сезон у складі дортмундської Боруссії та інтерес з боку Пепа Гвардіоли, 25-річного півзахисника звинувачують у нестачі рішучості та жорсткості в обороні.

Півзахисник дортмундської Боруссії Фелікс Нмеча проводить свій найкращий сезон, привертаючи серйозну увагу з боку Манчестер Сіті, але водночас стикається з критикою. Колишній нападник збірної Німеччини Макс Крузе публічно висловив сумніви щодо захисних навичок та самовіддачі 25-річного футболіста.

Цього сезону Нмеча став ключовою фігурою для німецького клубу: він зіграв у 37 матчах у всіх турнірах, відзначившись 5 голами та 3 асистами. Його впевнена гра спонукала Пепа Гвардіолу розглянути можливість повернення вихованця академії містян назад на Етіхад.

Однак Крузе вважає, що спокійний стиль гри Нмечі іноді виглядає як нестача динаміки. У подкасті Flatterball Крузе порівняв півзахисника з Леоном Горецкою з Баварії, відзначивши його зріст, гру на другому поверсі та підключення до атак. Водночас він вказав на слабкі сторони:

"Коли я дивлюся на Фелікса Нмечу, у мене іноді виникає відчуття, що він занадто розслаблений. Збоку це виглядає так, ніби він байдужий і йому бракує динаміки. Йому не вистачає рішучості чи абсолютної волі вступати в єдиноборства в обороні. Він хоче вирішувати все за допомогою пасів і неохоче йде в підкати", — заявив Макс.

Крузе також висловив сумнів, чи підійде такий стиль гри для збірної Німеччини під керівництвом Юліана Нагельсманна. Тим часом Боруссія Дортмунд рішуче налаштована зберегти свого лідера. Контракт гравця діє до 2028 року, але на тлі інтересу з боку англійського гранда спортивний директор клубу Себастьян Кель вже ініціював переговори про продовження угоди.

Наразі Нмеча заробляє близько 5 мільйонів євро на рік, і німецький клуб готовий запропонувати йому значне підвищення зарплати, сподіваючись, що гарантоване місце в основі переважить спокусу повернутися до Манчестера.