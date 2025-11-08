Потужний місяць від німця.
Йонатан Буркардт, getty images
08 листопада 2025, 10:33
Йонатана Буркардта визнано найкращим гравцем жовтня в чемпіонаті Німеччини. Про це повідомляє офіційний сайт Бундесліги.
Нападник франкфуртського Айнтрахта минулого місяця забив 4 голи у 3 матчах.
На нагороду також претендували:
Крістоф Баумгартнер (4 голи в 3-х матчах)
Луїс Діас (2 голи в 3-х матчах)
Алекс Грімальдо (2 голи в 3-х матчах)
Йозуа Кімміх (1 гол та 1 асист у 3-х матчах)
Майкл Олізе (1 гол та 1 асист у 3-х матчах)