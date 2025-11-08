Німеччина

Чемпіонат Німеччини для німців.

Президент мюнхенської Баварії Герберт Гайнер висловився щодо проведення матчів німецької Бундесліги за кордоном. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Вважаю, що Бундесліга повинна бути в Німеччині.

У нас тут неймовірно велика фан-база, неймовірно захоплена і розуміюча футбол аудиторія. Звичайно, вони хочуть бачити команди Бундесліги вдома", – заявив Гайнер.

Раніше повідомлялося, що матч іспанської Ла Ліги Вільярреал — Барселона в Маямі скасовано.