Чемпіонат Німеччини для німців.
Герберт Гайнер, getty images
08 листопада 2025, 14:17
Президент мюнхенської Баварії Герберт Гайнер висловився щодо проведення матчів німецької Бундесліги за кордоном. Його слова наводить Bayern & Germany.
"Вважаю, що Бундесліга повинна бути в Німеччині.
У нас тут неймовірно велика фан-база, неймовірно захоплена і розуміюча футбол аудиторія. Звичайно, вони хочуть бачити команди Бундесліги вдома", – заявив Гайнер.
Раніше повідомлялося, що матч іспанської Ла Ліги Вільярреал — Барселона в Маямі скасовано.