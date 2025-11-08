Німеччина

У Німеччині завершилися чотири матчі десятого туру місцевого чемпіонату.

Суботні матчі десятого туру чемпіонату Німеччини видалися надзвичайно насиченим: Баварія вперше цього сезону втратила очки в битві з Уніоном, Баєр влаштував гольову феєрію проти Гайденгайма, Хоффенхайм приголомшив Лейпциг, а Боруссія Дортмунд не втримала перемогу в компенсований час.

Баварія на виїзді не змогла здолати Уніон – поєдинок завершився з рахунком 2:2. Господарі відкрили рахунок уже на старті гри – голом відзначився Данило Духі. Проте ще до перерви мюнхенці відновили паритет: ефектний удар Луїса Діаса став відповіддю на швидкий успіх берлінців.

У другому таймі команда Венсана Компані володіла ініціативою, створювала моменти, але не реалізувала свої шанси. Натомість Уніон вдруге повів у рахунку – Духі оформив дубль. Та втримати перемогу господарям не вдалося: у компенсований час Харрі Кейн забив свій черговий гол і врятував для Баварії нічию.

Баварія вперше цього сезону втратила очки, перервавши переможну серію з 16 матчів поспіль у всіх турнірах. Попри це, команда з Мюнхена продовжує лідирувати в турнірній таблиці Бундесліги. Уніон, маючи 12 очок, посідає десяте місце.

Уніон Берлін — Баварія 2:2

Голи: Доехі, 27, 82 - Діас, 38, Кейн, 90+3

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Хаберер (Юранович, 70), Хедіра, Роте (Кьон, 78) — Кемляйн (Крал, 70), Шафер — Берк (Скарке, 78), Анса (У Йон, 78)

Баварія: Ноєр — Лаймер (Бішоф, 80), Упамекано, Та, Станішич (Джексон, 88) — Кімміх, Горецка (Павлович, 80) — Олісе, Гнабрі (Карл, 59), Діас — Кейн

Попередження: Хаберер, Доехі — Лаймер, Станішич, Олісе

Баєр після емоційної й доволі нелогічної перемоги над Бенфікою в Лізі чемпіонів продовжив свою феєрію вже в чемпіонаті Німеччини. Черговою жертвою леверкузенців став головний аутсайдер сезону – Гайденгайм. Команда Каспера Хюльманда не залишила супернику жодного шансу, відвантаживши у його ворота шість безответних м’ячів.

Ще до перерви фармацевти п’ять разів розписалися у воротах суперника – дублями відзначилися Патрік Шик і Ноа Маза, ще по голу забили Йонас Хофманн та Амін Поку. У другому таймі Баєр спокійно довів справу до принизливої для гостей поразки 6:0. Перемога дозволила леверкузенцям набрати 20 очок і піднятися у топ-4 Бундесліги. Гайденгайм залишається на останній сходинці турнірної таблиці.

Баєр Леверкузен — Гайденгайм 6:0

Голи: Шик, 2, 22, Гофманн, 16, Поку, 27, Маза, 45+1, 53

Баєр Леверкузен: Флеккен — Баде, Андріх, Тапсоба (Белосян, 57) — Артур (Тілльман, 46), Маза, Гарсія (Бен Сегір, 74), Грімальдо — Гофманн, Поку (Альбер Фредерік Тер'є, 46) — Шик (Сарко, 56)

Гайденгайм: Рамай — Буш (Бек, 83), Маїнка, Зірслебен, Ференбах — Траоре, Шеппнер (Колле, 46), Нігюс (Гімбер, 33), Ібрагімович — Гонсак (Пірінгер, 67), Зівзівадзе (Дорш, 33)

Попередження: Шеппнер

Ще один драматичний поєдинок відбувся в Гамбурзі, де місцевий клуб приймав дортмундську Борусію. Після безгольового першого тайму гості відкрили рахунок зусиллями Чуквуемеки. Здавалося, що "джмелі" втримають перемогу, однак на сьомій компенсованій хвилині Кенігсдорффер зрівняв рахунок – 1:1. Нічия залишила Борусію на третій сходинці з 21 очком, тоді як Гамбург (9 балів) розташувався на дванадцятій позиції.

Гамбург — Боруссія Дортмунд 1:1

Голи: Кенігсдорффер, 90+7 - Чуквуемека, 64

Гамбург: Фернандеш — Капальдо (Бальде, 89), Вушкович, Торунаріга (Рамуш, 89) — Гочолеішвілі (Мікельбренсіс, 74), Ремберг, Самбі Локонга, Мугейм — Філіпп (Неста Глатцель, 74), Поульсен (Кенігсдорффер, 62), Домпе

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Джан — Р'єрсон, Гросс (Ансельміно, 90), Беллінгем, Свенссон — Чуквуемека (Нмеча, 82), Баєр (Адеємі, 66) — Гірассі (Забітцер, 90)

Попередження: Поульсен — Адеємі

У Гоффенхаймі сталася ще одна сенсація туру – місцева команда впевнено обіграла РБ Лейпциг. Уже на початку матчу Діоманде вивів гостей уперед, але господарі відповіли двома влучними ударами ще до перерви. У другому таймі Хоффенхайм не лише втримав перевагу, а й закріпив успіх завдяки точному удару Прьомеля – 3:1. Ця поразка стала для Лейпцига другою в сезоні. Команда Оле Вернера, попри невдачу, залишилася другою з 22 очками, тоді як Хоффенхайм (19 балів) піднявся на п’яте місце.

Гоффенгайм — РБ Лейпциг 3:1

Голи: Хайдарі, 20, Лемперле, 38, Премель, 79 - Діоманде, 9

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі, Бернардо (Кабак, 87) — Премель (Дамар, 87), Авдуллаху, Бюргер — Крамарич (Асллані, 67) — Лемперле (Бебу, 76), Туре (Прасс, 75)

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку (Клостерманн, 88), Орбан, Бітшіабу, Раум — Уедраого (Банзузі, 67), Зайвальд (Гардер, 75), Баумгартнер — Діоманде (Бакайоко, 67), Кардосо, Нуса (Гоміс, 88)

Попередження: Бернардо, Авдуллаху, Лемперле — Раум, Бакайоко