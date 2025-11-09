Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 8 листопада 2025 року.

У рамках десятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вперше у цьому сезоні втратила очки, зігравши унічию з берлінським Уніоном.

Берлінці шокували чемпіона вже на старті зустрічі — Даніло Доехі відкрив рахунок після подачі з флангу. Проте ще до перерви мюнхенці відновили рівновагу завдяки блискучому удару Луїса Діаса.

Після перерви команда Венсана Компані домінувала, однак не реалізувала свої моменти, і за це була покарана — Доехі оформив дубль і знову вивів “залізничників” уперед. Та врятував гостей Гаррі Кейн, який на 90+3 хвилині забив свій черговий гол і приніс Баварії нічию.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Уніон Берлін — Баварія у рамках 10-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Уніон Берлін — Баварія 2:2

Голи: Доехі, 27, 82 - Діас, 38, Кейн, 90+3

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Хаберер (Юранович, 70), Хедіра, Роте (Кьон, 78) — Кемляйн (Крал, 70), Шафер — Берк (Скарке, 78), Анса (У Йон, 78)

Баварія: Ноєр — Лаймер (Бішоф, 80), Упамекано, Та, Станішич (Джексон, 88) — Кімміх, Горецка (Павлович, 80) — Олісе, Гнабрі (Карл, 59), Діас — Кейн

Попередження: Хаберер, Доехі — Лаймер, Станішич, Олісе