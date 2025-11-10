Німеччина

Центральний захисник може змінити клуб уже взимку — зацікавленість проявляють топ-команди Європи.

Центральний захисник Уніона Данільо Доехі ухвалив рішення покинути берлінський клуб не пізніше літа 2026 року, коли спливає термін його контракту.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany, не виключено, що трансфер може відбутися вже під час зимового вікна.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного нідерландця зацікавлені кілька провідних клубів Бундесліги, а також команди з Англії, Італії, Іспанії та Туреччини.

Цього сезону Декгі демонструє вражаючу результативність: він забив 6 голів і наразі є найкращим центральним захисником-бомбардиром у Європі нарівні з Міккі ван де Веном із Тоттенгема.