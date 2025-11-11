Німеччина

16-річний Кеннет Айхгорн привернув увагу топ-клубів Європи.

Увагу європейських футбольних гігантів, серед яких Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, а також Баварія та дортмундська Боруссія, привернув 16-річний сенсаційний гравець берлінської Герти Кеннет Айхгорн.

Як повідомляє Goal з посиланням на Sky Sport, причиною такого ажіотажу стала інформація про клаусулу у контракті вундеркінда.

Айхгорн, який підписав угоду до 2029 року, вже встиг дебютувати у другій Бундеслізі і вважається одним з найбільших талантів країни.

Повідомляється, що пункт про викуп активується наступного літа. Хоча точна сума залежить від низки факторів наприклад, чи вийде Герта до першої Бундесліги. Верхня межа оцінюється всього в 10-12 мільйонів євро .

Для клубів рівня Реала чи Барселони, які змагаються у Лізі чемпіонів, така сума за настільки перспективного гравця вважається справжньою знахідкою на сучасному трансферному ринку.

Незважаючи на те, що оточення гравця поки що зберігає спокій і пріоритетом є отримання ігрового часу в Герті, очікується, що наступного літа за Айхгорна розгорнеться серйозна боротьба.