16-річний Кеннет Айхгорн привернув увагу топ-клубів Європи.
11 листопада 2025, 18:45
Увагу європейських футбольних гігантів, серед яких Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, а також Баварія та дортмундська Боруссія, привернув 16-річний сенсаційний гравець берлінської Герти Кеннет Айхгорн.
Як повідомляє Goal з посиланням на Sky Sport, причиною такого ажіотажу стала інформація про клаусулу у контракті вундеркінда.
Айхгорн, який підписав угоду до 2029 року, вже встиг дебютувати у другій Бундеслізі і вважається одним з найбільших талантів країни.
Повідомляється, що пункт про викуп активується наступного літа. Хоча точна сума залежить від низки факторів наприклад, чи вийде Герта до першої Бундесліги. Верхня межа оцінюється всього в 10-12 мільйонів євро .
Для клубів рівня Реала чи Барселони, які змагаються у Лізі чемпіонів, така сума за настільки перспективного гравця вважається справжньою знахідкою на сучасному трансферному ринку.
Незважаючи на те, що оточення гравця поки що зберігає спокій і пріоритетом є отримання ігрового часу в Герті, очікується, що наступного літа за Айхгорна розгорнеться серйозна боротьба.