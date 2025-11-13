Німеччина

Німецький суд визнав дії клубу неправомірними, тепер Майнц повинен заплатити гравцю близько 1.2 мільйона євро.

Клуб німецької Бундесліги Майнц 05 програв судову справу проти свого колишнього гравця Анвара Ель-Газі. Суд зобов'язав клуб виплатити футболісту повну заробітну плату за весь термін контракту.

Як повідомляє Goal, нідерландський вінгер, відомий за виступами в АПЛ за Астон Віллу та Евертон, був звільнений з Майнца у листопаді 2023 року.

Причиною стали його неодноразові дописи в соціальних мережах на підтримку Палестини в конфлікті з Ізраїлем, зокрема фраза:

"Від річки до моря, Палестина буде вільною".

Ель-Газі оскаржив це рішення у суді. Німецький суд з трудових спорів (Landesarbeitsgericht) ухвалив рішення, що звільнення гравця було недійсним. Внаслідок цього, Майнц тепер змушений виплатити Ель-Газі повну зарплату за період з моменту звільнення (листопад 2023) до офіційного закінчення його контракту (30 червня 2024 року).

За даними джерела, щомісячна зарплата гравця становила 150 000 євро, тож загальна сума, яку клуб має виплатити, сягає приблизно 1.2 мільйона євро.