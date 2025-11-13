Німеччина

Європейські топ-клуби регулярно відправляють скаутів для перегляду вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде.

18-річний вінгер РБ Лейпциг Ян Діоманде став головною трансферною ціллю для провідних клубів Європи.

За інформацією SPORT BILD, скаути Ліверпуля, Манчестер Сіті, Реала, Барселони та ПСЖ регулярно відвідують матчі німецького клубу, щоб стежити за прогресом юного івуарійця.

Діоманде, якому в п'ятницю виповниться 19 років, демонструє виняткову форму у своєму першому сезоні в Бундеслізі. У 10 матчах чемпіонату він має 6 результативних дій 3 голи та 3 асисти, відзначаючись гольовою участю кожні 89 хвилин.

Його виступи та потенціал вже призвели до порівнянь з такими зірками, як Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле. Сам Діоманде раніше зізнавався, що вважає найкращим гравцем для порівняння Вінісіуса Жуніора, але його кумиром з погляду менталітету є Мбаппе, а улюбленим гравцем — Кріштіану Роналду.

РБ Лейпциг підписав Діоманде лише влітку з Леганеса за 20 мільйонів євро. Його контракт розрахований до 2030 року і не містить клаусули.

За даними Sky Germany, німецький клуб вже встановив на свого таланта цінник у 100 мільйонів євро, щоб відлякати потенційних покупців. Незважаючи на це, очікується, що один із грандів спробує підписати гравця наступного літа.