Німеччина

Колишній директор Баварії та перший тренер гравця вважають, що публічний тиск з боку тренера збірної Німеччини може нашкодити Лерою Сане.

Приводом для дискусії стали нещодавні коментарі Нагельсмана, який публічно поставив під сумнів рівень Сане після його переходу до Туреччини та заявив, що у гравця немає шансів проявити себе у збірній — Sky Sport.

Проте не всі погоджуються з такими методами. Єнс Келлер, який тренував Сане у молодіжній команді Шальке та допоміг йому дебютувати у професійному футболі, назвав вінгера дуже чутливою людиною. Келлер висловив сумнів, що публічна критика є ефективним способом мотивації для Сане.

"Лерой може бути розслабленим хлопцем, але він також дуже чутливий", — зазначив тренер.

Він підкреслив, що не впевнений, чи йде такий тиск на користь грі футболіста.

​До цієї критики приєднався і колишній спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич. Він також застеріг Нагельсмана від надмірного публічного тиску на вінгера, натякаючи, що Сане потребує підтримки, а не докорів, щоб показувати свій найкращий футбол.

​Сам Лерой Сане отримав виклик до національної збірної, незважаючи на попередні коментарі Нагельсмана про те, що гравець тепер виступає у слабшій лізі.