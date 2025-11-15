Німеччина

Німецький клуб висловив довіру керівнику, який зіграв ключову роль у поверненні до Бундесліги.

Гамбург офіційно повідомив про продовження контракту свого спортивного директора Клауса Кости, термін дії попередньої угоди якого завершувався влітку 2026 року.

Як зазначив член правління клубу зі спортивних питань Штефан Кунц, Коста зробив надзвичайно важливий внесок у повернення команди до Бундесліги та у швидку реконструкцію складу.

“Протягом останніх 18 місяців Клаус демонстрував глибокі знання ринку та широкий круг контактів, а також активно залучався до щоденної роботи з командою, відзначаючись старанністю та командним підходом. Його внесок у повернення клубу до Бундесліги був вирішальним, і я впевнений, що продовження його роботи – найкраще рішення для клубу”, – наголосив Кунц.

Сам Коста, який приєднався до Гамбурга у 2019 році після роботи в Леверкузені, зазначив, що для нього велика честь представляти клуб такого масштабу.

“Незважаючи на труднощі на полі у попередні роки, нам вдалося розвинути чудове відчуття єдності в команді. Підтримка всіх, хто працює за лаштунками, тісна взаємодія з тренерським штабом та довіра з боку керівництва клубу були ключовими для нашого успіху”, – сказав Коста.

Клаус Коста розпочав професійну кар’єру як футболіст у 2003 році, а після завершення ігрової кар’єри перейшов у тренерський штаб, а згодом – у клубний менеджмент. Завдяки його роботі Гамбург минулого сезону успішно повернувся до Бундесліги, і клуб сподівається, що подальша співпраця допоможе закріпити команду серед провідних німецьких клубів.