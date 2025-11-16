Німеччина

Німець спокійно сприйняв неоднозначний вислів одного з керівників Баварії.

Нападник збірної Німеччини Нік Вольтемаде прокоментував слова члена наглядової ради мюнхенської Баварії Карл-Гайнца Румменніге.

"Мої партнери по команді прокоментували це, а я – ні. Думаю, я вчинив правильно. Влітку багато говорили про мене, про Баварію та трансферну суму, це історія минулого літа.

Відповідаючи на ваше запитання: заголовки скрізь говорили: "ідіоти". Але я прочитав всю заяву пана Румменігге – вона, звичайно, дещо невдала, але не настільки драматична", – сказав Вольтемаде.

Нагадаємо, минулого літа Ньюкасл придбав у Штутгарта 23-річного німця за 75 млн. євро.

Цього сезону Нік Вольтемаде відіграв за "сорок" 14 матчів та забив шість голів.