Німеччина

Потужна заява представника Баварії.

Член наглядової ради мюнхенської Баварії Карл-Гайнц Румменніге висловився про трансфер Ніка Вольтемаде зі Штутгарта в Ньюкасл за 85 мільйонів євро. Його слова наводить ARD1.

"Ми не повинні виконувати всі вимоги, щоби ощасливити когось, особливо фінансистів Штутгарта.

Можу лише привітати тих у Штутгарті, хто знайшов ідіота, який заплатив стільки грошей. Баварія таким чином не працює", – сказав Румменігге.

Нагадаємо, Баварія влітку домовилася з Вольтемаде про перехід, але висока ціна на футболіста змусила босів "ротен" відмовитися від ідеї трансферу 23-річного німця. В підсумку він перейшов до англійського Ньюкасла за рекордні для "сорок" 85 млн. євро.

Цього сезону Нік Вольтемаде відіграв за Ньюкасл п'ять матчів та забив два голи.