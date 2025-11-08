Німеччина

Легенда німецького футболу Діді Гаман вважає, що повернення ветерана Баварії є неминучим.

Колишній півзахисник збірної Німеччини Дітмар Гаман (Діді Гаман) висловив думку, що ветеран Баварії Мануель Ноєр, ймовірно, повернеться до національної команди, оскільки воротар Марк-Андре тер Штегін зіткнувся з серйозними проблемами у Барселоні.

За словами Гамана, якщо Ноєр, якому зараз 40 років, продовжить демонструвати свою нинішню форму, його повернення буде дуже неминучим, незважаючи на те, що він завершив кар'єру у збірній після Євро-2024.

Ситуація для Тер Штегена, який деякий час був першим вибором у збірній, після завершення карʼєри Мануеля, різко погіршилася в Барселоні. Німецький голкіпер продовжує відновлюватися після травми спини. Через конфлікт з клубом у Марка-Андре забрали капітанську повʼязку (згодом повернули) та виставили на трансфер.

Я думаю, дуже ймовірно, що Мануель Ноєр зіграє на Чемпіонаті світу 2026", — сказав Гаман в інтерв'ю Sky Sport.

Він додав, що для Тер Штегена у збірній потяг поїхав:

"Марк-Андре тер Штеґен спочатку має знайти новий клуб, в ідеалі — той, що грає в Європі. Як би жорстко це не звучало, потяг поїхав".

Таким чином, на тлі проблем у Тер Штегена та високої форми Ноєра, який переживає відродження під керівництвом Вінсента Компані, Німеччина може покластися на свого досвідченого ветерана напередодні Чемпіонату світу 2026 року.

Наразі першим номером Die Mannschaft є 35-річний воротар Гоффенгайму Олівер Бауманн.