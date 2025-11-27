Ліга чемпіонів

Голкіпер Баварії прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні в гостьовому матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія поступилась лондонському Арсеналу.

Арсенал — Баварія 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, це неприємне відчуття. Ми хотіли б перемогти сьогодні, але коли дивишся на другий тайм, то Арсенал цілком заслужив на свою перемогу.

Я думаю, що ми не були зовсім тими, якими мали б були для перемоги в цій грі в її ключових відтинках та не створили достатньо гольових моментів, особливо у другому таймі. Це був справедливий результат.

Перший гол? Суперник вивів мене з рівноваги, тому я опинився в іншій позиції, аніж та, яку хотів мати. Ми знаємо, за рахунок чого вони роблять собі перевагу під час стандартних положень, і я думаю, що судді теж це знають.

Але загалом, треба грати до свистка судді. Тим не менш, із мого боку немає жодної критики.

Третій гол? У той момент гри нам довелось більше ризикувати. Пас був хороший, не надто довгий. Я бачив, що Мартінеллі біжить проти Кімміха. Він трохи швидший за нашого гравця, тому це була б гра один-на-один і великий шанс для нападника. Я намагався це передбачити, але Мартінеллі доторкнувся до м'яча, що було вирішальним, і зрештою я опинився не в потрібній позиції", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія вдома зіграє проти лісабонського Спортінга.