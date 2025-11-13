Німеччина

Мюнхенський клуб хоче запропонувати своєму капітану угоду ще на один рік, проте, Мануель Ноєр ще не визначився зі своїм майбутнім.

Майбутнє легендарного голкіпера Баварії та збірної Німеччини Мануеля Ноєра залишається невизначеним, попри бажання клубу втримати його ще на один сезон.

Як повідомляє Sky Sport Germany, мюнхенська Баварія готується запропонувати своєму 39-річному капітану новий однорічний контракт, оскільки його поточна угода спливає влітку 2025 року.

Клуб задоволений формою ветерана після його відновлення від важкої травми (перелому ноги).

Проте, за інформацією джерела, сам Ноєр ще не ухвалив остаточного рішення.

Повідомляється, що голкіпер серйозно розглядає можливість завершення професійної кар'єри після закінчення поточного сезону.