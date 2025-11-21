Німеччина

Досвідчений голкіпер залишиться в Баварії, але вже в новій ролі.

Голкіпер Баварії Свен Ульрайх прийняв рішення завершити професійну кар’єру після завершення поточного сезону. Попри те що його чинний контракт із мюнхенським клубом діє до літа 2026 року, сторони погодилися не продовжувати співпрацю в статусі гравця.

За інформацією Bayern & Germany, Ульрайх залишиться у структурі клубу та займе іншу посаду після завершення виступів на полі.

Вихованець Штутгарта провів свій перший період у Баварії з 2015 до 2020 року, після чого перебрався до Гамбурга. У 2021-му він повернувся до Мюнхена, де й завершить свою ігрову кар’єру.

Раніше стало відомо, що Баварія налаштована продовжити контракт з Упамекано.