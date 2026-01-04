Німеччина

Ноєр та Кімміх повинні провести виховну роботу з юним німцем.

Талановитий півзахисник мюнхенської Баварії Леннарт Карль заявив, що мріє грати за мадридський Реал. Його слова наводить Sky Sport.

«Я сподіваюся, що це залишиться між нами. Баварія — великий клуб. Грати тут – мрія. Але в якийсь момент я напевно захочу перейти до Реалу. Це клуб моєї мрії, але це залишиться між нами.

Звичайно, грати за Баварію – це щось особливе. Я дуже щасливий бути у цьому клубі», – сказав Карль.

Цього сезону Леннарт Карль відіграв за Баварію 21 матч, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.