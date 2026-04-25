Німеччина

Завершилися п'ять ігор чемпіонату Німеччини.

У 31-му турі Бундесліги команди продемонстрували одразу декілька різнопланових матчів — від неймовірного камбеку чемпіона до напруженої боротьби за виживання.

Баварія Мюнхен здобула вольову перемогу над Майнцом у виїзному матчі — 4:3. Господарі приголомшливо розпочали зустріч і вже до перерви забезпечили собі комфортну перевагу. На 15-й хвилині рахунок відкрив Домінік Кор, згодом його подвоїв Пауль Небель, а перед самим свистком на перерву третій м’яч забив Шералдо Беккер.

Втім, у другому таймі чемпіони Німеччини здійснили неймовірний камбек. Спочатку Ніколас Джексон скоротив відставання, після чого Майкл Олісе зробив рахунок 2:3. Згодом Джамал Мусіала відновив паритет, а вже за три хвилини переможний гол забив Харрі Кейн.

Таким чином, Баварія, яка достроково гарантувала собі чемпіонство, набрала 82 очки. Майнц із 34 балами посідає десяте місце в турнірній таблиці.

У наступному матчі "мюнхенці" 28 квітня зіграють проти Парі Сен-Жермен у півфіналі Ліги чемпіонів. Майнц, своєю чергою, 3 травня на виїзді зустрінеться з Санкт-Паулі у Бундеслізі.

Майнц – Баварія 3:4

Голи: Кор, 15, Небель, 29, Беккер, 45+2 – Джексон, 53, Олісе, 73, Мусіала, 80, Кейн, 83

Баєр втримав перемогу над Кельном 2:1. "Козли" виглядали цікавіше та створили безліч гольових моментів біля воріт Блазвіха, натомість у ліверкузенців був Патрік Шик.



Чеський нападник під завісу першої 45-хвилинки з пенальті відкрив рахунок у матчі. Одразу по перерві він подвоїв перевагу своєї команди після асисту Телли.



Господарі наприкінці поєдинку таки змогли пробити оборону суперника та відіграти один мʼяч зусиллями Вальдшмідта, але фінальний штурм не дозволив зрівняти рахунок.



У підсумку Баєр перемагає та повертає собі 5-ту сходинку, маючи у своєму активі 55 очок.

Кельн опустився на 16-те місце з 31 пунктом.

Кельн — Баєр 1:2

Голи: Вальдшмідт, 78 — Шик, 43 (пен), 52

Вольфсбург розійшовся миром з Боруссією Менхенгладбах (0:0). Господарі у другому таймі втратили три гольові нагоди відзначитися у воротах Ніколаса (останній, до речі, став найкращим гравцем матчу), тим самим втративши можливість покинути зону вильоту.



Наразі вовки посідають 17-те місце з 25 очками. Боруссія залишається 11-ю, маючи у своєму активі 32 пункти.

Вольфсбург — Боруссія Менхенгладбах 0:0

Вилучення: Кастроп, 90+2

Гайденгайм одержав перемогу над Санкт-Паулі у битві аутсайдерів Бундесліги (2:0). Вже на 3-й хвилині рахунок було відкрито. Зівзівадзе з передачі Шеппнера розпечатав ворота суперника. Це вже друге взяття воріт поспіль для грузинського нападника.



Надалі була рівна гра, матч міг закінчитися як внічию, так і розгромом. Фортуна була на боці господарів поля.

Під завісу другої 45-хвилинки Дінкчі зняв питання про переможця зустрічі.



За підсумками 90 з лишком хвилин Гайденгайм святкує перемогу та відтерміновує свій виліт у нижчий дивізіон на наступний тур.



Для Санкт-Паулі ця поразка стала болючим ударом у боротьбі за збереження прописки. Наразі вони йдуть у зоні перехідних матчів, маючи у своєму активі 26 пунктів. До рятівної позиції залишається 5 очок.

Гайденгайм — Санкт-Паулі 2:0

Голи: Зівзівадзе, 3, Дінкчі, 82.

Матч між Аугсбургом та Айнтрахтом — це про максимально розслаблену гру двох команд без турнірних питань. Обмінялися голами Каде та Доан, гостроти вистачило б і на 2:2 — але нічия вийшла абсолютно заслуженою для Аугсбурга.

Аугсбург — Айнтрахт 1:1

Голи: Каде, 44 – Доан, 66