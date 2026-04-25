Бара Сапоко Ндіає вперше вийшов у стартовому складі мюнхенців у матчі Бундесліги.

Сьогодні, 25 квітня, у виїзному матчі Бундесліги проти Майнца у стартовому складі мюнхенської Баварії несподівано з'явився 18-річний сенегальський півзахисник Бара Сапоко Ндіає.

Головний тренер мюнхенців Венсан Компані прокоментував появу новачка з перших хвилин. Коментуючи включення молодого гравця до стартової одинадцятки, Компані підкреслив серйозність поєдинку та відповідальність, яка лягла на плечі юнака:

"Ми повинні продемонструвати зрілість, щоб впоратися з такою грою на виїзді проти складного суперника — Майнца, якому конче потрібні очки, щоб уникнути вильоту", — зазначив наставник Баварії, назвавши цей матч великим випробуванням для молодого гравця.

Історія Бари Сапоко Ндіає виглядає як справжня футбольна казка. Гравець приєднався до Баварії лише в січні 2026 року на правах оренди з гамбійського клубу Gambinos Stars Africa. Ще кілька місяців тому він грав у Гамбії, а вже зараз виходить в основі одного з найкращих клубів світу.

11 квітня 2026 року: Дебютував за Баварію, вийшовши на заміну замість Джамала Мусіали в матчі проти Санкт-Паулі (5:0).

19 квітня 2026 року: Зіграв у матчі проти Штутгарта (4:2) та разом з командою відсвяткував здобуття 35-го чемпіонського титулу Баварії.

25 квітня 2026 року: Вперше вийшов у стартовому складі в складному поєдинку проти Майнца, який завершився переможним камбеком мюнхенців з рахунком 4:3.

Сенегальський півзахисник вже встиг привернути увагу своїм тактичним інтелектом та витривалістю, а довіра з боку Венсана Компані у таких важливих матчах свідчить про те, що тренерський штаб бачить у ньому величезний потенціал.