Бара Сапоко Ндіає вперше вийшов у стартовому складі мюнхенців у матчі Бундесліги.
25 квітня 2026, 19:39
Сьогодні, 25 квітня, у виїзному матчі Бундесліги проти Майнца у стартовому складі мюнхенської Баварії несподівано з'явився 18-річний сенегальський півзахисник Бара Сапоко Ндіає.
Головний тренер мюнхенців Венсан Компані прокоментував появу новачка з перших хвилин. Коментуючи включення молодого гравця до стартової одинадцятки, Компані підкреслив серйозність поєдинку та відповідальність, яка лягла на плечі юнака:
"Ми повинні продемонструвати зрілість, щоб впоратися з такою грою на виїзді проти складного суперника — Майнца, якому конче потрібні очки, щоб уникнути вильоту", — зазначив наставник Баварії, назвавши цей матч великим випробуванням для молодого гравця.
Історія Бари Сапоко Ндіає виглядає як справжня футбольна казка. Гравець приєднався до Баварії лише в січні 2026 року на правах оренди з гамбійського клубу Gambinos Stars Africa. Ще кілька місяців тому він грав у Гамбії, а вже зараз виходить в основі одного з найкращих клубів світу.
11 квітня 2026 року: Дебютував за Баварію, вийшовши на заміну замість Джамала Мусіали в матчі проти Санкт-Паулі (5:0).
19 квітня 2026 року: Зіграв у матчі проти Штутгарта (4:2) та разом з командою відсвяткував здобуття 35-го чемпіонського титулу Баварії.
25 квітня 2026 року: Вперше вийшов у стартовому складі в складному поєдинку проти Майнца, який завершився переможним камбеком мюнхенців з рахунком 4:3.
Сенегальський півзахисник вже встиг привернути увагу своїм тактичним інтелектом та витривалістю, а довіра з боку Венсана Компані у таких важливих матчах свідчить про те, що тренерський штаб бачить у ньому величезний потенціал.