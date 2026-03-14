Німеччина

Англієць повертається після пошкодження.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився напередодні центрального матчу туру німецької Бундесліги з леверкузенським Баєром.

"Нам доведеться грати агресивно, якщо ми хочемо досягти результату. У складі Баєра багато талановитих гравців, хоча досвіду в них зараз трохи менше, ніж у попередні роки.

Це буде чудовий матч для вболівальників — і, сподіваємося, для Баварії теж.

Є ймовірність, що Кейн вийде на поле з Баєром. Він провів повноцінний тиждень тренувань. Ми не стали ризикувати його здоров'ям. Ми не можемо дозволити собі розслабитися, навіть маючи відрив у 11 очок. Якщо Гаррі буде готовий, він зіграє. Ми зберемо додаткову інформацію про його стан", — заявив Компані.

Матч між Баєром та Баварією відбудеться 14 березня, о 16:30 за київським часом.