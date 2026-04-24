Німеччина

"Бики" здобули впевнені три очки.

РБ Лейпциг здобув домашню перемогу над Уніон Берлін із рахунком 3:1 у матчі 31-го туру німецької Бундесліги. Команда Оле Вернера вирішила долю зустрічі ще в першому таймі, а після перерви лише закріпила перевагу.

Господарі відкрили рахунок на 22-й хвилині — Макс Фінкгрефе вдало завершив атаку своєї команди. Вже за три хвилини перевагу Лейпцига подвоїв Ромуло, який скористався помилками оборони гостей. Уніон Берлін мав проблеми з організацією гри, а додатковим ударом стала вимушена заміна воротаря Фредеріка Реннова через травму.

У другому таймі Лейпциг продовжив контролювати перебіг гри та довів рахунок до розгромного на 63-й хвилині — Рідле Баку реалізував свій момент після швидкої атаки. Лише наприкінці матчу гості зуміли відповісти: Даніло Доехі скоротив відставання, замкнувши подачу після стандарту.

Попри цей гол, Уніон Берлін так і не зміг нав’язати серйозної боротьби. РБ Лейпциг впевнено довів матч до перемоги, здобувши важливі три очки в боротьбі за високі місця в турнірній таблиці.

РБ Лейпциг — Уніон Берлін 3:1

Голи: Фінкгрефе, 22, Кардосо, 25, Баку, 63 - Доехі, 78

РБ Лейпциг: Вандевордт — Баку (Генріхс, 79), Орбан, Бітшіабу, Фінкгрефе — Уедраого (Груда, 68), Шлагер, Баумгартнер — Діоманде (Бакайоко, 79), Кардосо (Гардер, 68), Нуса (Гоміс, 90)

Уніон Берлін: Реннов (Клаус, 31) — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Юранович, 59), Хедіра, Хаберер (Кемляйн, 59), Роте — Берк, Шафер (Бурджу, 83) — Ілич (Анса, 59)

Попередження: Баумгартнер — Лейте