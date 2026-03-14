Німеччина

Нічия у протистоянні середняків Бундесліги.

Гамбург обмінявся влучними ударами з Кельном (1:1)

Під завісу першого тайму господарі поля вийшли вперед: Вієйра відзначився влучним ударом. На останній хвилині першої 45-хвилинки підопічні Квасьнока відновили паритет. Влучний постріл до свого активу записав вундеркінд Ель-Мала. Це вже 9-й мʼяч для півзахисника в нинішній кампанії Бундесліги.

Більше голів команди не забивали. У підсумку — нічия. Гамбург та Кельн залишаються при своїх. Червоноштанники посідають 10-те місце, маючи у своєму активі 30 очок. Цапи трішки нижче — 13-та позиція з 25 пунктами.

Гамбург — Кельн 1:1

Голи: Вієйра, 39 - Ель Мала, 45

Гамбург: Фернандеш — Омарі, Вушкович, Торунаріга (Бальде, 79) — Мікельбренсіс (Ельфадлі, 79), Самбі Локонга, Ремберг, Мугейм — Вієйра (Отеле, 90), Кенігсдорффер (Домпе, 66) — Даунс (Штанге, 67)

Кельн: Швебе — Краусс (Чавес, 84), ван ден Берг, Озкачар, Лунн — Йоуганнессон, Мартель — Ньянг (Майна, 46), Камінські (Кайнц, 90), Ель Мала (Сьорос Себулонсен, 74) — Аче (Бюльтер, 75)

Попередження: Ремберг, Мугейм — Мала, Лунн, Камінські, Себулонсен