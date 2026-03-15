Німеччина

Долю зустрічі вирішив гол у самому кінці гри.

У матчі 26-го туру чемпіонату Німеччини Фрайбург на своєму полі приймав Уніон Берлін. Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей — 1:0.

Протягом основного часу команди не змогли відкрити рахунок, однак розв’язка настала вже у компенсований арбітром час. На 90+2-й хвилині переможний гол для Уніона забив У Йон Чон.

Після цього результату Фрайбург посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату, тоді як Уніон Берлін, підіймається на 9-у сходинку.

Гол: У Йон, 90+2

Фрайбург: Атуболу — Трой, Гінтер, Огбус, Макенго (Гюнтер, 88) — Еггештайн, Манзамбі — Іріє (Бесте, 77), Гелер (Сузукі, 61), Шергант (Гріфо, 77) — Матанович

Уніон Берлін: Рааб — Тріммель (Юранович, 79), Доехі, П'єр Нсокі, Кьон — Хаберер (Кемляйн, 80), Бурджу (Александер Роте, 88), Хедіра — Скарке (У Йон, 64), Ілич, Анса (Крал, 64)

Попередження: Кьон