Німеччина

Після розгрому команди помінялися місцями у турнірній таблиці.

У матчі 27-го туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг приймав Гоффенгайм у протистоянні команд із верхньої частини турнірної таблиці. Поєдинок завершився впевненою перемогою господарів із рахунком 5:0.

Лейпциг вирішив долю зустрічі ще у першому таймі. Вже на 17-й хвилині Браян Груда відкрив рахунок, а незабаром Крістоф Баумгартнер подвоїв перевагу. До перерви господарі відзначилися ще двічі — спочатку Баумгартнер оформив дубль, а згодом вдруге у матчі забив Груда, зробивши рахунок розгромним.

У другій половині зустрічі Лейпциг продовжив контролювати гру, а остаточну крапку поставив Бенжамін Генріхс, який відзначився на 78-й хвилині.

Після цієї перемоги відбулася своєрідна рокіровка у верхній частині таблиці — Лейпциг піднявся з п’ятого місця на третє, тоді як Гоффенгайм опустився з третьої позиції на п’яту.

РБ Лейпциг - Гоффенгайм 5:0

Голи: Груда, 17, 44, Баумгартнер, 21, 30, Генріхс, 78

РБ Лейпциг: Вандевордт — Баку (Генріхс, 76), Орбан, Люкеба, Раум (Фінкгрефе, 82) — Шлагер (Банзузі, 66), Зайвальд, Баумгартнер — Груда, Кардосо (Гардер, 76), Діоманде (Нуса, 66)

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач (Хайдарі, 46), Кабак, Бернардо (Дамар, 76) — Прасс, Премель, Бюргер — Лемперле (Кемпбелл, 69), Асллані (Крамарич, 46), Туре (Мерштедт, 69)

Попередження: Орбан — Бернардо