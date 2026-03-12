Німеччина

25-річний півзахисник залишиться в дортмундському клубі після успішного старту кар’єри в команді.

Боруссія Дортмунд офіційно продовжила контракт із Фелікс Нмеча до літа 2030 року.

25-річний півзахисник приєднався до клубу влітку 2023 року з Вольфсбург. Уже у сезоні 2023/24 Нмеча разом із дортмундцями став фіналістом Ліга чемпіонів УЄФА 2023/24.

На міжнародній арені хавбек провів шість матчів за збірна Німеччини з футболу, забивши один м’яч.

Цього сезону Нмеча зіграв 38 поєдинків у всіх турнірах, оформив п’ять голів і три асисти.

Боруссія Дортмунд наразі займає друге місце в Бундесліга, набравши 55 очок. Наступний матч команди під керівництвом Ніко Ковач відбудеться 14 березня проти Аугсбург.