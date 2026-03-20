Італійський центрбек отримав довгострокову угоду після прогресу в системі клубу.

Боруссія Дортмунд офіційно оголосила про підписання професійного контракту з центральним захисником Лукою Реджані.

Нова угода з італійським футболістом розрахована на довгострокову перспективу, що підкреслює довіру клубу до молодого гравця та його потенціалу.

Реджані приєднався до академії Боруссії Дортмунд із Сассуоло в лютому 2024 року. Відтоді він поступово пройшов шлях через юнацькі команди клубу: провів 12 матчів за U-17, 32 поєдинки за U-19, а також встиг дебютувати за другу команду, за яку вже зіграв чотири рази.

Свій перший матч на професійному рівні захисник провів 7 лютого 2026 року, коли Боруссія Дортмунд обіграла Вольфсбург з рахунком 2:1. Уже за десять днів він дебютував і в Лізі чемпіонів, що стало важливим етапом у кар’єрі 18-річного футболіста.