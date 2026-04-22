Німеччина

Провальна трансферна політика колишнього керівництва поставила німецький клуб на межу повного краху.

Починаючи сезон із надіями на вихід до Бундесліги, дюссельдорфська Фортуна тепер зіткнулася з цілком реальною перспективою вильоту до Третьої ліги Німеччини. Такий підсумок матиме для клубу катастрофічні наслідки, і головна провина за це лежить на колишньому спортивному керівництві.

Як повідомляє Bild, якщо Фортуна опуститься до третього дивізіону, клуб ризикує втратити майже весь основний склад. Наразі лише семеро професійних гравців (включно з орендованими) мають контракти, чинні для виступів у Третій лізі.

Решта 28 футболістів першої команди зможуть залишити клуб на правах вільних агентів. Більшість угод або завершується цього літа, або добігають кінця терміни оренди ключових гравців, таких як травмований плеймейкер Флорент Муслія (з Фрайбурга) та Сотіріс Александропулос (з лісабонської Бенфіки).

З тих гравців, яких підписали колишні спортивні директори Клаус Аллофс і Крістіан Вебер, після 2026 року в разі вильоту залишаться лише двоє: віцекапітан Тім Обердорф та гравець основи Сіма Сусо. Аллофс і Вебер просто не включили до контрактів літніх новачків пункти, що зобов'язували б їх залишитися в разі пониження в класі.

Натомість їхній наступник Свен Міслінтат вже діяв далекоглядніше: його зимові підписання (Сатоші Танака, Кіліан Саук та Хорді Пауліна) залишаться відданими клубу навіть у Третій лізі. Зараз Фортуна платить величезну ціну за провальне літнє трансферне вікно, організоване попереднім керівництвом.

Дорогі придбання клубу ризикують перетворитися на фінансовий тягар: Седрік Іттен (1,3 млн фунтів) — єдиний, хто виправдав вкладені кошти, ставши лідером атаки та забивши 13 голів.

Ануар Ель-Аззузі (1,3 млн фунтів) — хоч і демонстрував самовіддачу, але запам'ятався браком тактичної дисципліни та низькою ефективністю.

Крістіан Расмуссен (900 тисяч фунтів) — перейшовши з Аякса, гравець змарнував безліч моментів, страждав від травм і нестабільного емоційного стану.

Тепер дюссельдорфському колективу залишається боротися за виживання у Другій Бундеслізі, щоб уникнути сценарію, за якого клубу доведеться будувати команду практично з нуля.

За чотири тури до кінця сезону Фортуна посідає 17-те місце, маючи у своєму активі 31 очко. Проте зберігає хороші шанси на порятунок. Від 15-ї сходинки відстань становить один бал. Наступний свій матч команда проведе 24 квітня проти дрезденського Динамо.