Команда Венсана Компані продовжує рух до требла.
Баєр — Баварія
22 квітня 2026, 23:48
Баєр:
Баєр — Баварія 0:2
Голи: Кейн, 22, Діас, 90+3
Флеккен — Кванса, Андріх (Тілльман, 84), Тапсоба — Васкес (Поку, 39), Паласіос, Гарсія, Грімальдо — Маза, Телла (Калбрет, 77) — Шик.
Баварія:
Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер (Девіс, 74) — Кімміх, Павлович (Горецка, 74) — Олісе, Мусіала (Кім, 84), Л. Діас — Кейн.
Попередження: Тапсоба, Грімальдо — Павлович