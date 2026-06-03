Німеччина

Молодий оборонець зумів вразити головного тренера збірної Німеччини та виборов собі місце у заявці національної команди на Чемпіонат світу.

Мюнхенська Баварія та лондонський Арсенал увімкнулися в гонку за захисником франкфуртського Айнтрахта Натаніелем Брауном. Обидва клуби уважно моніторять ситуацію навколо 22-річного футболіста, який обіцяє стати однією з головних інтриг прийдешнього літнього трансферного вікна.

Молодий оборонець зумів вразити головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна і виборов собі місце у заявці національної команди на чемпіонат світу.

Баварія» розглядає молодого німця як ідеальну можливість освіжити та посилити захисну лінію, додавши глибини складу та надійної конкуренції на фланзі.

Арсенал», який підходить до міжсезоння у статусі тріумфатора Прем'єр-ліги, бачить у Брауні якісного універсального гравця. Мікель Артета цінує виконавців, здатних закривати кілька позицій в обороні, тож німець може стати важливим елементом для захисту чемпіонського титулу лондонців.

У сезоні 2025/26 Натаніель зіграв 33 поєдинки за Айнтрахт в Бундеслізі забив 4 та віддав 4 результативні передачі. Контракт з франкфуртським клубом розрахований до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює німецького оборонця в 40 млн євро .