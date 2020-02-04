Италия

Полузащитник высказался о трансфере датчанина.

Полузащитник Интера Стефано Сенси прокомментировал прибытие в команду хавбека Кристиана Эриксена.

"Эриксен может добавить команде немного больше. Он был лучшим игрокомв бывшем коллективе в течение многих лет, теперь ему придется бороться здесь".

"Он присоединился к нам, мы разговариваем с ним постоянно, он показывает нам свой уровень на поле. Кристиан способен положительно повлиять на команду.

Также футболист высказал свое мнение о борьбе Интера за скудетто.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не отставать от Ювентуса. У Лацио тоже все хорошо. Мы работаем, чтобы исправить наши ошибки и набрать очки", — сказал Сенси Sky Sport Italia.

Ранее главный тренер Интера Антонио Конте заявил, что датскому футболисту все еще предстоит привыкнуть к стилю игры команды.