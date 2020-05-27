Италия

Читатель Football.ua Андрей Крантов рассказывает о легендарной команде из Рима, которая в начале 2000-х была грозной силой в итальянском футболе.

К сезону-1999/2000 Лацио подходил с новыми надеждами о Скудетто. Еще в прошлом сезоне римляне должны были побеждать в Серии А, но, несмотря на огромные траты на трансферы, (перед тем сезоном клуб пополнили Михайлович, Салас, Виери, Коуту, Консейсау, Протти, Де ла Пенья и Станкович), не смогли удержать преимущество перед Миланом. Зато “бело-голубые” стали победителем последнего розыгрыша Кубка Обладателей Кубков.

Перед новым сезоном римский клуб опять изрядно поработал на трансферном рынке. Приходят голкиперы: Эмануэлле Кончетти и Лука Мондини. Защитник Нестор Сенсини, полузащитники Диего Симеоне и Хуан Себастьян Верон, нападающий Симоне Индзаги. Также из аренды вернулся Дарио Марколин, в аренду взяли Кеннета Андерсонна. Подтянули из Примаверы Марко Пизано и Гасперино Чинелли. Уже по ходу сезона выдернули из Марселя Фабрицио Раванелли.

Уходят Игор Протти, Кристиан Виери и не основной Даниеле Моранте. Так как не удержали Виери и не смогли приобрести Эрнана Креспо, то единственным форвардом оставался только Салас. Нынешний тренер орлов еще был молод, но провел все же отличный сезон, а Бокшич слишком травматичен. Свен-Горан Эрикссон потом признавался, что команде не хватало нападающих и он часто применял схему 4-5-1. На левом фланге конкуренцию составили Манчини и Недвед, на правом –Консейсау и Ломбардо, а в центре играл либо Сенсини либо Альмейда. Верон же стал треквартистой. Ведьмак был ключевым игроком при переходе из защиты (Неста с Михайловичем владели отличным пасом) в нападение и, естественно, активно участвовал в атаках. Довольно часто его тянуло на фланг к Недведу. Откуда нередко шли передачи на правый фланг, на реактивного Консейсау.

Сезон начался 27 августа с победы в Суперкубке УЕФА над грозным Манчестер Юнайтед. Единственный гол Марсело Саласа в первом тайме решил исход этого матча.

В начавшемся чемпионате Италии "орлы" в первых четырех матчах набирают 10 очков и в 5-м туре принимают дома действующего обладателя Скудетто Милан. Тем, кому за 30, прекрасно помнят этот сумасшедший матч, хет-трик нашего Андрея Шевченко. Но лучше еще раз пересмотреть обзор этого поединка, закончившегося с диким для футбола счетом – 4:4!

Стоит отметить, что с 5-го по 10-й тур включительно, в матчах с участием Лацио было забито 28 мячей. На эти матчи пришелся и разгром от принципиального врага Ромы (1:4). Получив щелчок по носу от соседей “бьянкоселести” в следующих 8 матчах чемпионата пропускают лишь один мяч. И кстати, забил его недавний “лациале” Кеннет Андерсон, вернувшийся зимой обратно в Болонью.

В Лиге чемпионов Лацио без проблем проходит первый групповой этап, заняв первое место и опередив Марибор, Байер и киевское Динамо. В Кубке Италии была пройдена Равенна (1:1, 4:1).

Во втором групповом раунде ЛЧ пришлось уже попотеть. После 4 тура римский клуб набрал лишь 5 очков, но в оставшихся двух матчах римляне громят Марсель (4 мяча Симоне Индзаги), в Лондоне побеждают Челси и занимают первое место в группе. В Кубке в напряженном противостоянии пройден Ювентус (2:3, 2:1), а в полуфинале без проблем одолели Венецию (5:0, 2:2). В финале кубка “орлов” ждало двухматчевое противостояние с Интером.

За 8 туров до финиша “старая синьора” опережала “бело-голубых” на 9 очков, но потом пошли потери очков и не только от грандов: Ювентус умудрился влететь даже скромной Венеции. Зато Лацио в 27 туре берет реванш в дерби (2:1), а в следующем туре одерживает важнейшую победу в гостях над Ювентусом (1:0). Исход матча решил точный удар головой Диего Симеоне.

В тоже время римляне без вариантов вылетают из ЛЧ от Валенсии и сосредотачивают свои силы на внутренних соревнованиях. В оставшихся 6 играх "бьянкоселести" набирают 16 очков из 18 возможных и вплотную подбираются к туринскому гранду.

В 33-м туре в матче Ювентус — Парма Массимо де Сантис отменил забитый по всем правилам гол Пармы в ворота “старой синьоры”, Краньотти рвал и метал. После этой победы Юве казалось, что судьба Скудетто уже решена.

Перед последним туром Лацио нужно было обыгрывать Реджину, которой уже не грозил вылет. И надеяться на то, что абсолютно не мотивированная Перуджа победит “старую синьору”. И чудо случилось! Верно даже будет сказать, что умбрийский клуб вернул должок римлянам, так как в прошлом сезоне, тоже в последнем туре, довольно безропотно уступил Милану.

Итак, 14 мая на Стадио Олимпико, в присутствии 65 000 зрителей, Лацио уверенно громит Реджину: два гола с пенальти в первом тайме (Индзаги и Верон) и точный удар Диего Симеоне во втором. В это же самое время Перуджа под проливным дождем стоически отбивает атаки туринцев. В перерыве Пьерлуижи Коллина приостановил из-за непогоды игру на час. И через 5 минут после начала второго тайма случилось неожиданное. Навес в штрафную Юве, где находятся семь игроков туринцев плюс голкипер, неудачный вынос мяча головой Антонио Конте и тут как тут оказался центральный защитник Алессандро Калори, который с метров 12 удачно пнул неожиданно свалившейся к нему мяч в правый от Ван дер Сара угол. После этого “грифоны” уходят в оборону, где солировали все тот же Калори и молодой Марко Матерацци, для которого Лацио не был пустым звуком. Будущая легенда итальянского футбола один сезон провел в системе “бело-голубых”. Потуги туринцев ни к чему не привели, разве что к удалению Дзамбротты. Финальный свисток и римский Лацио — обладатель Скудетто-1999/2000.

Состав римлян в чемпионском матче:

Лацио: Баллотта, Панкаро (Сенсини, 55), Коуту, Негро, Фавалли, Недвед, Симеоне, Верон, Манчини, С.Индзаги (Алмейда, 65), Салас.

На Стадио Олимпико “тиффози” начинают праздновать выигрыш трофея, секс-символ Италии того времени Анна Фальки исполняет обещанный стриптиз. Роберто Манчини на радостях объявляет об окончании карьеры. Президент клуба Серджио Краньотти, растрогался до слез, вспоминая о своем покойном брате Джузеппе, который в 1992 году надоумил его приобрести римский клуб, конечно же благодарил Свена-Горана Эриксона и благодарил Бога за два самых знаменательных события в его жизни: три дня назад он стал дедушкой, а сегодня еще и чемпионом.

Через четыре дня Лацио выигрывает Кубок Италии, обыграв во втором матче, благодаря голам Недведа и Симеоне, миланский Интер со счетом 2:1, таким образом делая золотой дубль.

После золотого сезона руководством “бьянкочелести” озвучивались наполеоновские планы, которым, увы, не суждено было сбыться. Но это уже другая история.

В конце хотелось бы отметить такой интересный факт. Из чемпионского состава Лацио потом вышло много хороших тренеров: Диего Симеоне, Симоне Индзаги, Роберто Манчини, Сержио Консейсау, Матиас Алмейда, Синиша Михайлович (дай Бог ему здоровья!). Тренерским ремеслом также занимаются Алессандро Неста, Джузеппе Панкаро, Нестор Сенсини, Паоло Негро, Фабрицио Раванелли, который успел засветиться в нашем Арсенал-Киев.

Андрей Крантов, читатель Football.ua

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