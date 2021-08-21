Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Серии А.

Интер в рамках первого тура чемпионата Италии сыграет на своем поле против Дженоа.

Интер — Дженоа

Суббота, 21 августа, 19:30. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Валерио Марини.

Интер подходит к началу данного сезона в ранге действующего чемпиона страны впервые за долгое время, но защитить титул будет крайне сложно. Большая часть прямых конкурентов стала сильнее, а вот об Интере такое не скажешь. Команду покинули два лидера — Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку. Не менее значимой стала и потеря Антонио Конте.

Симоне Индзаги, несмотря на уход лидеров, получил в свое распоряжение солидную команду, которая была дополнена довольно сильными новичками в лице Эдина Джеко и Хакана Чалханоглу. Итальянский тренер здорово показал себя в Лацио и теперь сделал шаг вперед. Давление на него будет оказываться очень сильное, что серьезно добавит трудностей.

Дженоа, в свою очередь, уже успел провести один официальный поединок — в Кубке Италии против Перуджи. Генуэзцы пропустили дважды еще за первые 10 минут встречи, но смогли совершить камбэк. С одной стороны, команда в хорошей готовности не пропускает дважды от Перуджи в начале игры, но эмоциональный подъем очевиден.

У обеих команд есть серьезные кадровые проблемы. Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на Лаутаро Мартинеса, который перебрал желтых карточек. Также не сыграет Кристиан Эриксен. У Дженоа дисквалифицированы Маттиа Бани и Валон Берами — два опытных футболиста, которых генуэзцам будет не хватать.

Последняя встреча между командами прошла в феврале этого года — тогда Интер добился победы со счетом 3:0. Гол и результативную передачу на свой счет записал Ромелу Лукаку, которого уже нет в команде.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Интер выиграли последние 16 домашних матчей (Серия А).

Интер выиграл свои последние 8 домашних матчей против Дженоа во всех соревнованиях.

В последних 6 домашних матчах против Дженоа во всех соревнованиях Интер не пропустил.

Интер забил как минимум 3 гола в 5 из последних 6 матчей против Дженоа во всех турнирах.

Интер забивал не менее 3 голов в последних 3 домашних матчах (Серия А).