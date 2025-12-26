Італія

Бранімір Млачич може перебратися до Серії А.

Центральний захисник Хайдука Бранімір Млачич може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного хорвата зацікавлений міланський Інтер, який останнім часом активізував процес перемовин щодо можливого трансферу гравця.

Також зазначається, що "нерадзуррі" розпочали активні переговори, оскільки за гравцем уважно стежать інші топ-клуби Європи, включаючи Барселону, Реал, Боруссію Д та Ньюкасл.

Нинішнього сезону Млачич провів 18 матчів, у яких віддав дві гольові передачі. Його контракт розрахований до літа 2029 року.

