Італія

Президент клубу задоволений результатами тренера і планує продовжити його контракт до 2027 року.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс планує запропонувати головному тренеру команди Антоніо Конте новий контракт.

Про це повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра. За інформацією джерела, керівництво партенопейців повністю задоволене роботою 56-річного наставника та розглядає можливість укладання з ним довгострокової угоди із суттєвим підвищенням заробітної плати. Наразі чинний контракт Конте з Наполі діє до літа 2027 року.

Aurelio #DeLaurentiis considers Antonio #Conte a key-factor for #Napoli and is planning to offer to the coach a contract extension with an increase in salary. ADL would like to keep Conte for a long time on Napoli’s bench for a lasting cycle of successes. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2025

Антоніо Конте очолив неаполітанський клуб влітку 2024 року і відразу привів команду до чемпіонського титулу. Крім того, нещодавно Наполі під його керівництвом став володарем Суперкубка Італії.

Загалом за час роботи Конте Наполі провів 65 матчів у всіх турнірах, здобувши 41 перемогу, 12 разів зігравши внічию та зазнавши 12 поразок.