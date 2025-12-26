Президент клубу задоволений результатами тренера і планує продовжити його контракт до 2027 року.
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс планує запропонувати головному тренеру команди Антоніо Конте новий контракт.
Про це повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра. За інформацією джерела, керівництво партенопейців повністю задоволене роботою 56-річного наставника та розглядає можливість укладання з ним довгострокової угоди із суттєвим підвищенням заробітної плати. Наразі чинний контракт Конте з Наполі діє до літа 2027 року.
Антоніо Конте очолив неаполітанський клуб влітку 2024 року і відразу привів команду до чемпіонського титулу. Крім того, нещодавно Наполі під його керівництвом став володарем Суперкубка Італії.
Загалом за час роботи Конте Наполі провів 65 матчів у всіх турнірах, здобувши 41 перемогу, 12 разів зігравши внічию та зазнавши 12 поразок.